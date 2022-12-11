إخطارات للاحتلال بالهدم في القدس والخليل ورام الله

إخطارات للاحتلال بالهدم في القدس والخليل ورام اللهأصدرت سلطات العدو الصهيوني، اليوم الأحد، "رزمة" من قرارات الهدم والإخطار بالهدم ووقف البناء والعمل في مبانٍ ومنازل سكنية ومنشآت في القدس والخليل ورام الله.

ففي القدس، أصدرت سلطات العدو قرارا بهدم بناية سكنية في سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

مصادر محلية، قالت لوكالة الأنباء الفلسطينية أن سلطات العدو أصدرت قراراً بهدم بناية سكنية تعود لعائلة الرجبي في بلدة سلوان، المقامة منذ ثلاثين عاماً.

وفي الخليل، أخطرت سلطات العدو، بوقف العمل والبناء في 11 مسكنا ومنشأة جنوب الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات العدو الصهيوني اقتحمت منطقة "زويدين" في البادية البدوية شرق بلدة يطا، وأخطرت بوقف العمل والبناء في أربعة مساكن، تعود لكل من: ناصر الاتيمين، وابراهيم مفلح الاتيمين، وفايز الاتيمين، وعبد الرحمن الطعيمات.

وأضافت المصادر ذاتها، ان قوات العدو أخطرت بوقف العمل والبناء في مسكن ومرافقه وبركس وحظيرة للأغنام للمواطن خليل رمضان الاتيمين، بالإضافة إلى اخطارين للمواطن هاشم ابراهيم الاتيمين، تشمل مسكنا ومرافقه.

وفي مسافر يطا، أخطرت القوات الصهيونية المواطن ناصر ابو عبيد بوقف العمل والبناء في بركس زراعي في منطقة "التبان"، كما قامت بتصوير تجمع "خلة الضبع".

وفي رام الله، أخطرت قوات العدو، بوقف البناء بمنزلين في بلدة نعلين غرب رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات العدو اقتحمت منطقة جبل الصوانة شمال البلدة، وسلمت المواطنين سامر مصطفى الخواجا، وخلدون أبو فخيدة، اخطارين بوقف البناء في منزليهما.

ويشار إلى أن منطقة جبل الصوانة مهددة بالاستيلاء عليها من قبل السلطات الصهيونية ، ويمنع البناء فيها بحجة أنها مناطق "ج".