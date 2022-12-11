خبير سكان وهجرة: الدول الأوروبية لديها ازدواجية فى التعامل مع اللاجئين

جدة - نرمين السيد - وأضاف "زهرى"، خلال مداخلته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ازدواجية الدول الأوروبية مزعجة للغاية وتعد مثار جدل واسع، متساءلا عن سبب التفرقة بين الجنسيات. وتابع، أنهم حتى لم ينجحوا فى تغليف ازدواجيتهم بشكل دبلوماسى، بل قالوا عن لاجئى أوكرانيا أنهم اللاجئين الحقيقيين.

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