جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة -وفقًا لما نقلته وكالة أنباء السعودية "واس"- أن ذلك يأتى فى إطار جهود الوزارة المستمرة، بالشراكة مع عددٍ من القطاعات فى منظومة الحج والعمرة، لتسهيل قدوم المعتمرين عبر التقديم الإلكترونى من خلال موقع وزارة الحج والعمرة ومنصّة "نسك"، بهدف تسهيل رحلة وصول المعتمرين إلى المملكة، وتقديم الخدمات بجودة عالية لتأدية العمرة بيسر، تحقيقًا لمستهدفات برامج "رؤية السعودية 2030".
وأوضحت الوزارة أن المسلمين الحاصلين على جميع أنواع التأشيرات التى تتيح دخول المملكة "الشخصية، والزيارة، والسياحية، وغيرها" يستطيعون أداء نسك العمرة والزيارة والصلاة فى الروضة الشريفة بعد حجز مواعيدهم عبر تطبيق "نسك"، مشيرة إلى تمديد مدة تأشيرة العمرة من 30 يومًا إلى 90 يومًا، والدخول إلى المملكة عبر جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية.
ويُسهِّل تطبيق "نسك" حجز مواعيد أداء العمرة وزيارة المسجد النبوى الشريف بعد حصول المعتمرين القادمين من الخارج على التأشيرة، ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة على مدار الساعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية: أصدرنا 4 ملايين تأشيرة للمعتمرين منذ بداية موسم العمرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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