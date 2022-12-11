العدو الصهيوني يعتقل شاباً فلسطينياً من مخيم جنين

العدو الصهيوني يعتقل شاباً فلسطينياً من مخيم جنيناعتقلت قوات العدو الصهيوني، مساء اليوم الأحد، شاباً فلسطينياً من مخيم جنين، بالقرب من حاجز الحمرا العسكري في الأغوار.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات العدو اعتقلت الشاب سامر فريحات أثناء مروره عبر الحاجز.

وكانت مؤسسات حقوقية فلسطينية قد صرحت في وقت سابق اليوم أن سلطات الكيان الصهيوني اعتقلت خلال شهر نوفمبر الماضي 490 فلسطينياً من بينهم 76 طفلاً و12 امرأة.

وذكر البيان أن من بين المعتقلين في السجون الصهيونية "34 أسيرة ونحو 150 قاصراً 835 معتقلاً إدارياً من بينهم ثلاث أسيرات وأربعة أطفال".

ويستخدم الكيان الصهيوني قانوناً بريطانيا قديماً يتيح له اعتقال الفلسطينيين إدارياً، أي دون محاكمة، لمدد تتراوح بين 3 و6 أشهر قابلة للتمديد بحجة وجود ملف سري للمعتقل.

وبدأ الكيان الصهيوني خلال الأشهر الماضية عملية عسكرية أطلق عليها اسم "كاسر الأمواج" في الضفة الغربية وزعم إن "الهدف منها إحباط الهجمات الفلسطينية وتتضمن القيام بحملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين".