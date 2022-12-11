زلزال بقوة 4.2 درجة يهز جزيرة جافدوس جنوب اليونان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 ديسمبر 2022 07:27 مساءً - ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر جزيرة جافدوس جنوب اليونان صباح اليوم الأحد، وفقا للمعهد الجيوديناميكي للمرصد الوطني بأثينا.

وذكرت صحيفة كاثميريني اليونانية أنه وفقا للمعهد، يقع مركز الزلزال على بعد 54 كيلومترا جنوب الجزيرة وعلى عمق 18 كيلومترا.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع ضحايا بشرية أو تدمير في المنشآت.

وفي سياق متصل، أعلنت اليونان، أيضًا عن وقوع انهيار أرضي كبير بالقرب من بلدة أرتا في إبيروس ما تسبب في أضرار هيكلية لمنزلين.

يشار إلى أن الساحل الشمالي من البحر المتوسط، غالبا من يتعرض لهزات أرضية، كما أن الهزات الأرضية الخفيفة تقع في حوض المتوسط بشكل شبه يومي.

وخلال العامين السابقين شهدت تركيا واليونان سلسلة من الهزات الأرضية القوية، وفي العقد الأخير شهدت إيطاليا زلزالا مدمرا.