متخصص قانون دولى: الدول الأوروبية تميز بين المهاجرين ولكن المحاكم رادعة

جدة - نرمين السيد - وأضاف بودن، فى مداخلة عبر "سكايب"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المحاكم الأوروبية فى الوقت نفسه، تردع من يقومون بذلك، لأن هناك قوانين صممت خصيصا لحماية المهاجرين.
وتابع، أنه بناء على ذلك فإن الصورة ليست قاتمة أمام المهاجرين، لأن تلك القوانين تمنحهم رغم كل شيء الأمل فى مناخ آمن
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