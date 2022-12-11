وزير الخارجية العراقى يدعو النرويج إلى إعادة فتح سفارتها فى بغداد

جدة - نرمين السيد - دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، اليوم الأحد، النرويج إلى إعادة فتح سفارتها فى بغداد، لتأثيره الإيجابى على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.





وذكرت الخارجية العراقية -فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن ذلك جاء خلال استقبال حسين لسفير النرويج غير المُقيم لدى العراق أسبن إيفينت ليندبيك، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وأهمية تجسير التعاون عبر خلق فرص من شأنها أن تحقق تطلعات الشعبين.

وأشار حسين إلى ضرورة إعادة تفعيل اللجنة العراقية - النرويجية المشتركة بين البلدين التى تم توقيعها عام 1979، وتفعيل مذكرات التفاهم وملفات التعاون الثنائى وتبادل الزيارات الرسمية بين مسؤولى البلدين.

من جانبه، أكد السفير النرويجى رغبة بلاده فى تطوير العلاقات الثنائية، وتوطيد التعاون المُشترَك بما يحقق الازدهار والرخاء للبلدين، موجها دعوة لوزير الخارجية العراقى لزيارة أوسلو والمُشارَكة فى مُنتدى أوسلو المُزمعُ عقده فى شهر يونيو القادم.

وأشاد السفير أسبن بدور العراق فى تقريب وجهات النظر فى المنطقة، وبجهوده فى مُكافحة الفساد وتقديم خدمات جادة للشعب العراقى.

كما تم خلال اللقاء مناقشة الوضع الإقليمى ودور العراق فى تخفيف التوتر الإقليمى فى المنطقة، وتطرقا إلى انعقاد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة فى نسخته الثانية المزمع انعقادها فى عمان فى شهر فبراير 2023، والدعوات التى وجهت للدول ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية من ضمنها الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية.