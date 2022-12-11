العالم اليوم - في مباراة للتاريخ.. "معركة خاصة" بين الصديقين حكيمي ومبابي

انتم الان تتابعون خبر في مباراة للتاريخ.. "معركة خاصة" بين الصديقين حكيمي ومبابي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 ديسمبر 2022 07:20 مساءً - سيكون النجم الفرنسي كيليان مبابي وجها لوجه مع صديقه المغربي أشرف حكيمي، وذلك خلال المباراة التي ستجمع منتخبيهما لحساب نصف نهائي كأس العالم 2022.

وتأهل المنتخب الفرنسي بعد فوزه على إنجلترا بهدفين مقابل واحد، فيما ضمن "أسود الأطلس" بطاقة المرور إلى المربع الذهبي بعد تفوقهم على البرتغال بهدف نظيف.

وستجرى مباراة النصف النهائي الثانية بين المغرب وفرنسا يوم الأربعاء بداية من الساعة 11 مساء بتوقيت أبوظبي.

وتربط مبابي وحكيمي صداقة قوية في باريس سان جرمان الفرنسي، ولطالما ظهرا معا في فيديوهات طريفة. وخلال أبريل الماضي، ظهر النجم الفرنسي وهو يستمتع بأجواء شهر رمضان، في منزل صديقه حكيمي، على الطريقة المغربية.

وقبل ملاقاة إسبانيا في دور الـ16، قام مبابي بزيارة حكيمي في الفندق، الذي تقيم فيه البعثة المغربية في الدوحة، من أجل دعمه ورفع معنوياته.

ومباشرة بعد فوز فرنسا على إنجلترا، مساء السبت، غرّد أشرف حكيمي على حسابه في تويتر قائلا: "أراك قريبا يا صديقي مبابي"، في إشارة إلى اللقاء الذي سيجمعهما معا.

والمميز في هذا اللقاء، هو أنه سيشهد "معركة خاصة" بين الصديقين، على اعتبار أن حكيمي يلعب في مركز الظهير الأيمن فيما يلعب مبابي في مركز الجناح الأيسر، وبالتالي ستكون المواجهة وجها لوجه في أرض الملعب.

وفي يناير الماضي، كتب مبابي على حسابه في تويتر: "حكيمي، أفضل ظهير أيمن في العالم".

وسيسعى رفاق مبابي، في لقاء الأربعاء، إلى مواصلة مشوارهم في مونديال قطر وتكرار إنجاز مونديال روسيا، أما رفاق حكيمي فيمنون النفس بمواصلة كتابة التاريخ، بعدما أصبحوا أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم.