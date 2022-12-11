عاجل.. انفجار فى الجزء الشرقى للعاصمة الأوكرانية كييف

جدة - نرمين السيد - وكانت السلطات الأوكرانية، قد أعلنت أمس السبت، انقطاع المياه والكهرباء عن مناطق من ميكولايف وخيرسون وأوديسا بعدما نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية.

وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، فى 24 فبراير الماضى.