عاجل.. باكستان: مقتل 6 فى إطلاق نار من حرس الحدود الأفغانى

جدة - نرمين السيد - وأعلنت باكستان أن سفارتها فى أفغانستان تعرضت لهجوم مسلح، الجمعة الماضية، مؤكدة إصابة موظف ونجاة رئيس البعثة فى حادث كابول، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل. وأدانت باكستان محاولة اغتيال رئيس بعثتها فى أفغانستان، مطالبة بتحقيق فى الهجوم على سفارتها فى كابول. وبحسب التقارير، فقد وقع انفجار فى العاصمة الأفغانية كابول قرب مكتب رئيس وزراء أفغانستان السابق قلب الدين حكمتيار، الجمعة، ما أسفر عن وقوج إصابتين جراء الهجوم. ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال مكتب الحزب الإسلامى المرتبط برئيس الوزراء الأفغانى السابق، حكمتيار، إن شخصين أصيبا فى هجوم فى العاصمة الأفغانية كابول، بالقرب من المكتب.

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