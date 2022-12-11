العالم اليوم - الأردن.. إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة قادمة من سوريا

انتم الان تتابعون خبر الأردن.. إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة قادمة من سوريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 ديسمبر 2022 06:22 مساءً - أحبطت القوات المسلحة الأردنية، فجر اليوم الأحد، خلال تنفيذها عملية نوعية على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن "العملية تأتي انطلاقا من جهود القوات المسلحة في المحافظة على أمن واستقرار المملكة وحماية حدودها، والتزاماً منها بواجبها الوطني تجاه الوطن وقيادته".

وصرَّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وجرى تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى إصابة عدد منهم وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري.

وبين أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة جرى العثور على 8773 كف حشيش و3 ملايين و 141 ألف حبة كبتاغون، بالإضافة إلى 376 طلقة كلشن و18 ألف ليرة سورية.

وجرى تحويل كل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن "القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه".