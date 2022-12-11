العالم اليوم - هكذا علق رونالدو على الاقصاء والسقوط أمام المغرب

انتم الان تتابعون خبر هكذا علق رونالدو على الاقصاء والسقوط أمام المغرب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 ديسمبر 2022 06:22 مساءً - علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يوم الأحد، على فشل منتخب بلاده في التأهل إلى المربع الذهبي لمونديال قطر إثر خسارته أمام المغرب بهدف نظيف.

وودع المنتخب البرتغالي منافسات بطولة كأس العالم "قطر 2022" عقب الخسارة أمام المنتخب المغربي يوم السبت في دور الثمانية من البطولة.

وكتب "الدون" على صفحته بفيسبوك: "كان الفوز بكأس العالم للبرتغال أكبر حلم في مسيرتي.. لحسن الحظ فزت بالعديد من الألقاب الدولية، بما في ذلك مع البرتغال، لكن وضع اسم بلدنا على عرش كرة القدم الدولية كان حلمي الأكبر(...) لقد قاتلت من أجل ذلك. لقد ناضلت بشدة من أجل هذا الحلم."

وأضاف "في المباريات الخمس التي سجلتها في نهائيات كأس العالم على مدار 16 عامًا، كنت دائمًا بجانب لاعبين رائعين وبدعم من ملايين البرتغاليين، لقد بذلت قصارى جهدي.. لم أدر وجهي أبدًا عن القتال ولم أتخل أبدًا عن هذا الحلم، للأسف انتهى الحلم بالأمس".

وأردف رونالدو قائلا: "أريدكم جميعا أن تعرفوا أن الكثير قد قيل وكتب الكثير، وقد تم التكهن بالكثير، لكن إخلاصي للبرتغال لم يتغير أبدًا. كنت دائمًا مناضلاً من أجل شعبي، ولن أدير ظهري أبدًا لزملائي وبلدي".

وبذلك يسدل رونالدو الستار على مسيرة رائعة مع منتخب البرتغال بقصة في الحلق لعدم تتويجه بطلاً أو التحول إلى أفضل هداف للبرتغال على الإطلاق في نسخة من كأس العالم.