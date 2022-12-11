الجيش العراقى لـ «القاهرة الإخبارية»: ضربات جوية مدمرة لفلول داعش

جدة - نرمين السيد - قال اللواء تحسين الخفاجى، المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة للقوات المسلحة العراقية، إن قيادة العمليات المشتركة والقوات الأمنية لديها استراتيجية تتغير وتختلف بتحديات الإرهاب.





وأضاف "الخفاجى"، خلال مداخلة هاتفية، لنشرة "المشرق العربى"، المذاعة على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أنه كان هناك احتفال بمناسبة مرور خمس سنوات على الانتصار على داعش، أمس، وفى ذروة الاحتفال كان هناك ضربات جوية مدمرة لعناصر تنظيم داعش المختبئين فى بعض المناطق الجبلية، كما نجحت القوات الأمنية فى تصفية 6 إرهابيين.

وأوضح أن سلاح الجو العراقى تمكن من تصفية أكثر من 200 إرهابى خلال هذا العام، ومعظمهم من قيادات الخط الأول، ونجحت العمليات النوعية التى ينفذها الجيش، فى الوصول للإرهابيين فى أثناء تجهيزهم لتنفيذ العمليات الإرهابية.

وأشار المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة للقوات المسلحة العراقية، إلى أن عناصر التنظيم الإرهابى لديهم تغبط بعد تدمير منظومة القيادة، والآن هم لا يجدون سوى الفلول فى المناطق الجبلية، وتمكنت القوات المسلحة من تصفية العناصر بالتعاون مع المواطنين، وأصبح الإرهابيون غير مرغوب فيهم من كل العراقيين.