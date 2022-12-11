زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب اليونان

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "كاثميرينى" اليونانية، أنه وفقا للمعهد، يقع مركز الزلزال على بعد 54 كيلومترا جنوب الجزيرة وعلى عمق 18 كيلومترا.
ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع ضحايا بشرية أو تدمير فى المنشآت.
وفى سياق متصل، أعلنت اليونان، أيضًا عن وقوع انهيار أرضى كبير بالقرب من بلدة أرتا فى إبيروس ما تسبب فى أضرار هيكلية لمنزلين.
يشار إلى أن الساحل الشمالى من البحر المتوسط، غالبا من يتعرض لهزات أرضية، كما أن الهزات الأرضية الخفيفة تقع فى حوض المتوسط بشكل شبه يومى.
وخلال العامين السابقين شهدت اليونان سلسلة من الهزات الأرضية القوية، وفى العقد الأخير شهدت إيطاليا زلزالا مدمرا.
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