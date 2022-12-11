العالم اليوم - احتياطي الكويت الأجنبي يرتفع 1.8 مليار دولار في نوفمبر

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 ديسمبر 2022 05:22 مساءً - ارتفع الاحتياطي النقدي للكويت بنهاية شهر نوفمبر الماضي ليصل إلى مستوى 12.75 مليار دينار (41.6 مليار دولار) بارتفاع على أساس شهري بلغت نسبته 4.73 بالمئة، وبارتفاع قدره 577 مليون دينار (ما يعادل 1.8 مليار دولار)، مقارنة بـ 12.18 مليار دينار (39.7 مليار دولار) بنهاية شهر أكتوبر الماضي.

ويمثل احتياطي النقد الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي.

وبحسب النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي، وصل إجمالي موجودات البنك 13.05 مليار دينار (42.6 مليار دولار) موزعة بين الاحتياطات الأجنبية السائلة التي تمثل أغلب الاحتياطات بقيمة 12.75 مليار دينار (41.6 مليار دولار)، بالإضافة إلى الاحتياطات الذهبية بقيمة 31.74 مليون دينار (103.6 مليون دولار)، واحتياطيات أخرى بمقدار 262.14 مليون دينار (855.6 مليون دولار).

وعلى صعيد حجم الأوراق المالية والمسكوكات في الكويت، فقد بلغ مجموع قيم الأوراق المالية والمسكوكات في نوفمبر الماضي نحو 1.97 مليار دينار (6.43 مليار دولار) بتراجع قدره 22 مليون دينار وبنسبة 1.1 بالمئة عن شهر أكتوبر الماضي البالغ 1.99 مليار دينار (6.50 مليار دولار)، مقسمة إلى 1.94 مليار دينار (6.33 مليار دولار) مجموع قيم الأوراق المالية وهي الأكثرية، بينما جاءت مجموع قيم المسكوكات بقيمة 31.134 مليون دينار (101.6 مليون دولار).

فقد تراجعت أوراق النقد فئة 20 دينارا خلال شهر نوفمبر لتصل إلى 1.13 مليار دينار مقارنة بـ 1.14 مليار دينار في أكتوبر الماضي.

كما انخفضت قيمة فئة 10 دنانير، حيث وصلت في نهاية نوفمبر إلى 628.34 مليون دينار مقارنة 636.86 مليون دينار في أكتوبر الماضي.

وتراجعت أيضا فئة 5 دنانير فبلغت بنهاية نوفمبر الماضي 102.93 مليون دينار في مقارنة بنحو 106.89 ملايين دينار في أكتوبر الماضي.

وتراجعت فئة الواحد دينار، حيث بلغت بنهاية نوفمبر الماضي 48.54 مليون دينار مقارنة بعدد 50.05 مليون دينار في أكتوبر الماضي، بينما ارتفعت فئة النصف دينار فقد بلغت 13.13 مليون دينار بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة بـ 13.09 مليون دينار في أكتوبر الماضي.

وأخيرا ارتفعت فئة الربع دينار كويتي، حيث بلغت بنهاية نوفمبر الماضي 11.07 مليون دينار مقارنة بـ 11.02 مليون دينار في أكتوبر الماضي.

أما على مستوى المسكوكات، فارتفعت خلال شهر نوفمبر على مستويات شهر أكتوبر الماضي، حيث بلغت في شهر نوفمبر 31.134 مليون دينار مقارنة بـ 31.026 مليون دينار خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث ارتفعت فئة 100 فلس خلال نوفمبر محققة 14.05 مليون دينار مقارنة بـ 13.99 مليون دينار خلال شهر أكتوبر الماضي.

كما ارتفعت فئة 50 فلسا خلال شهر نوفمبر محققة 9.86 ملايين دينار مقارنة بـ 9.82 ملايين دينار بنهاية أكتوبر الماضي.