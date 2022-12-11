خبير: محاولة فرض سعر محدد للنفط الروسى ستؤدى لرفع الأسعار عالميا

جدة - نرمين السيد - وأشار ممدوح سلامة، خلال مداخلة عبر "سكايب" لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إلى أن روسيا تمكّنت من التغلب على العقوبات الغربية عامة، بدليل عدم تأثرها بتلك العقوبات، إضافة إلى وصول الاقتصاد الروسى إلى مستويات أفضل من الغرب.

وأضاف، أن تكوين مجموعة لمنتجى الغاز الطبيعى على غرار "أوبك"، فكرة تراود عدد كبير من الدول، وعلى رأسها روسيا وقطر والجزائر، مؤكدًا أن الصين ستكون عضوًا أساسيًا فى هذه المجموعة حال تشكيلها.

كما نوه خبير النفط العالمى، بأن انضمام الصين لهذه المجموعة، التى تسعى روسيا إلى تكوينها، يضمن لبكين الحصول على ما تحتاجه من إمدادات الغاز الطبيعى.

وكان الاتحاد الأوروبى قد حدد سقفًا للنفط الروسى عند 60 دولارًا للبرميل، ما يضع الخام الروسى دون سعر السوق العالمية بـ5%، في محاولة غربية لحرمان موسكو من مواصلة تحقيق الاستفادة القصوى من عائداتها النفطية.