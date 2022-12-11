الجيش اليمنى يصد هجوما للحوثيين فى تعز

جدة - نرمين السيد - وبحسب الفضائية اليمنية، تمكنت قوات الجيش الوطنى بإسناد من المقاومة الشعبية، من التصدى لمحاولة تسلل جماعة الحوثى فى جبهة "الزنوج" شمال المدينة، بعد مواجهات استمرت أكثر من ساعتين وأسفرت عن مقتل وجرح العديد من عناصر الجماعة، مشيرة إلى أن الهجوم يعتبر الثانى خلال أسبوع واحد.

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