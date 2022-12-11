العالم اليوم - بسبب خلافات مع سكان البناية.. اجتماع يتحول إلى مأساة في روما

انتم الان تتابعون خبر بسبب خلافات مع سكان البناية.. اجتماع يتحول إلى مأساة في روما من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 ديسمبر 2022 04:20 مساءً - أفادت وسائل إعلام إيطالية، يوم الأحد، بمقتل ثلاث نساء عندما أخرج رجل مسدسه وفتح النار خلال اجتماع للمقيمين في بناية سكنية في العاصمة روما.

وذكرت التقارير أن السلطات اعتقلت رجلا يبلغ من ال عمر57 عاما بعد إطلاق النار الذي وقع في حانة بحي فيدين بالمدينة حيث عقد الاجتماع.

ونقلت وكالة (أنسا) الإيطالية للأنباء عن شاهد قوله "دخل إلى الغرفة وأغلق الباب وصاح "سأقتلكم جميعا" ثم بدأ في إطلاق النار".

وأضافت التقارير أن أربعة آخرين أصيبوا بجروح في الحادث من بينهم واحد على الأقل يعاني من إصابات خطيرة.

وأفاد شاهد آخر لشبكة راي نيوز بأن المشتبه به رجل من المنطقة كان لديه عدة خلافات مع السكان.