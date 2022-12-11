العالم اليوم - اسكتلندا: واشنطن تحتجز مشتبها به في تفجير لوكربي

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 ديسمبر 2022 04:20 مساءً - قالت السلطات القضائية في اسكتلندا، اليوم الأحد، إن الرجل الليبي المشتبه به في صنعه القنبلة التي استخدمت في تفجير طائرة ركاب فوق لوكربي باسكتلندا، في العام 1988، محتجز في الولايات المتحدة.

قال مكتب التاج الاسكتلندي والنائب العام في بيان: "أُبلغت عائلات القتلى في تفجير لوكربي أن المشتبه به أبو عجيلة مسعود خير المريمي محتجز لدى الولايات المتحدة"، وفقا للأسوشيتد برس.

وأضاف مكتب التاج أن "المدعين والشرطة الاسكتلنديين، الذين يعملون مع حكومة المملكة المتحدة وزملائهم في الولايات المتحدة، سيواصلون متابعة هذا التحقيق، بهدف وحيد هو تقديم أولئك الذين تصرفوا مع المقرحي إلى العدالة".

وكانت طائرة رحلة "بان أمريكان" رقم 103، وهي من طراز بوينغ 747، انفجرت فوق مدينة لوكربي في 21 ديسمبر من العام 1988، الأمر الذي نجم عنه مقتل 270 شخصا.

ولا يزال هذا الحادث يشكل "الهجوم الإرهابي الأكثر دموية" على الأراضي البريطانية.

الجدير بالذكر أنه في عام 2001، تمت إدانة الليبي عبد الباسط المقرحي بتفجير الطائرة، وكان هو الشخص الوحيد الذي أدين بالهجوم.