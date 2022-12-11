بلجيكا: اتهام 4 أشخاص بتهم فساد بالبرلمان الأوروبى

جدة - نرمين السيد - وبحسب التقارير، فقد داهمت السلطات البلجيكية 16 منزلًا واعتقلت 4 أشخاص وصادرت 600 ألف يورو، بالإضافة إلى أجهزة حاسوب، بعد فتح تحقيق موسع داخل البرلمان الأوروبى بشأن شبهات فساد متهمًا فيها نائبة رئيس البرلمان.

وقال سلامة عطا الله، مراسل "القاهرة الإخبارية" فى بروكسل، إنه من ضمن الأشخاص الذين ألقت سلطات بروكسل القبض عليهم، النائب الاشتراكى فى البرلمان الأوروبى أنطونيو بانزيرى، وهو إيطالى الجنسية، معروف بأنه عمل داخل لجنة حقوق الإنسان ومن الشخصيات المؤثرة فى البرلمان، بالإضافة إلى شخص آخر يعمل فى اتحاد النقابات العمالية العالمية، وشخص يعمل فى منظمة غير حكومية، ومساعد فى البرلمان الأوروبى.