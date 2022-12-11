إصابة الرئيس الإيطالى ماتاريلا بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "رويترز"، قال البيان الصادر عن مكتب الرئيس الإيطالى، إن الاختبارات أثبتت إصابة الرئيس ماتاريلا، البالغ من العمر81 عامًا، بـ"كوفيد 19"، لكن أعراض الإصابة قليلة بخلاف الحمى الطفيفة.

وأشار البيان إلى أن ماتاريلا ألغى مواعيده فى الأيام المقبلة، لكنه سيواصل مهامه الأخرى بمعزل عن شقته فى قصر كويرينال فى روما.

وكان الرئيس الإيطالى ظهر بشكل بارز يوم الأربعاء الماضى، عندما حضر ليلة افتتاح الموسم الجديد فى دار أوبرا لا سكالا فى ميلانو ، إلى جانب رئيسة الوزراء جيورجيا ميلونى، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.