جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "رويترز"، قال البيان الصادر عن مكتب الرئيس الإيطالى، إن الاختبارات أثبتت إصابة الرئيس ماتاريلا، البالغ من العمر81 عامًا، بـ"كوفيد 19"، لكن أعراض الإصابة قليلة بخلاف الحمى الطفيفة.
وأشار البيان إلى أن ماتاريلا ألغى مواعيده فى الأيام المقبلة، لكنه سيواصل مهامه الأخرى بمعزل عن شقته فى قصر كويرينال فى روما.
وكان الرئيس الإيطالى ظهر بشكل بارز يوم الأربعاء الماضى، عندما حضر ليلة افتتاح الموسم الجديد فى دار أوبرا لا سكالا فى ميلانو ، إلى جانب رئيسة الوزراء جيورجيا ميلونى، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة الرئيس الإيطالى ماتاريلا بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.