تايوان تعلن اختراق 6 مقاتلات صينية مجالها الجوى

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الدفاع التايوانية فى بيان، أنه بين الساعة 6 صباحا يوم السبت والساعة 6 صباحا يوم الأحد، تم اكتشاف 6 مقاتلات صينية، بما فى ذلك طائرتان دون طيار، فى المجال الجوى بالقرب من تايوان.
وأضافت أنه تم رصد 13 طائرة و4 سفن حربية صينية تعمل فى مضيق تايوان خلال هذه الفترة.
وأوضحت أن المقاتلات الصينية عبرت الخط الأوسط الفاصل، ودخل معظمها المجال الجوى جنوب غربى تايوان.
وأكدت أنه تمت مراقبة تحركات الطائرات الصينية بعناية من قبل القوات الجوية التايوانية والسفن البحرية وأنظمة الصواريخ الأرضية.
كما أشارت الوزارة إلى أن الطائرات التى تم رصدها، تشمل طائرات مقاتلة من طراز شنيانج J-11 وطائرة قاذفة Xian H-6 وطائرة استطلاع KJ-500 وطائرة دون طيار BZK-005 وطائرة دون طيار HALE-7.
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