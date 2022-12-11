روسيا: أعداؤنا لم يغرسوا جذورهم فى أوكرانيا وحدها

جدة - نرمين السيد - قال نائب رئيس مجلس الأمن القومى الروسى، ديمترى ميدفيديف، إن "أعداء روسيا لم يغرسوا جذورهم فى أوكرانيا وحدها، وإنما فى أوروبا واليابان وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية".





وذكر ميدفيديف - عبر موقع "تليجرام" - أن "قائمة هذه الدول أعلنت الولاء الدستورى للنازية الجديدة، وأن الأمر مع أوكرانيا أكثر صعوبة كونها جزءا لا يتجرأ من روسيا". ولفت ميدفيديف إلى أن بلاده تنتج أقوى الأسلحة على قواعد وأسس جديدة لمواجهة توغل دول حلف شمال الأطلسى "الناتو"، الداعم الأول لنظام كييف، والمُصر على التوسع باتجاه الحدود الروسية.

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