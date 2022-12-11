مقتل 4 إرهابيين بعملية أمنية على الحدود الأفغانية

جدة - نرمين السيد - قتلت قوات الأمن الباكستانية أربعة إرهابيين مطلوبين، من تنظيم "داعش" الإرهابى، خلال عملية استخباراتية نفذتها إدارة مكافحة الإرهاب بالقرب من الحدود الأفغانية الليلة الماضية.





وذكرت إدارة مكافحة الإرهاب الباكستانية - فى بيان أوردته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية، اليوم الأحد، أن جميع الإرهابيين ينتمون إلى تنظيم داعش وكانوا متورطين فى أنشطة إرهابية وقتل مستهدف وهجمات بالقنابل اليدوية وتفجيرات بالقنابل وهجمات على قوات الأمن.

وأشار البيان إلى أن "المسلحين دخلوا إلى منطقة شمال وزيرستان الحدودية النائية من أفغانستان، واشتبكت قوات الأمن الباكستانية معهم ليتمكنوا من قتلهم، وترددت أنباء حول تخطيط الإرهابيين الأربعة لهجمات بالقنابل على جانبى الحدود الباكستانية الأفغانية".

ومنذ تولى حكومة طالبان الحكم فى أفغانستان، بعد انسحاب الولايات المتحدة ودول التحالف، كثف تنظيم داعش أنشطته الإرهابية الإقليمية، مما أثار قلق العديد من الدول فى المنطقة والمجتمع الدولى.