مصرع 8 أشخاص جراء الفيضانات في الفلبين
لقي ما لا يقل عن ثمانية أشخاص مصرعهم، بعد أن اجتاحت فيضانات مفاجئة مقاطعة ريزال شرق الفلبين اليوم الأحد.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن الشرطة المحلية في بيان لها، القول: "فيضانات مفاجئة جراء هطول أمطار غزيرة جرفت حافلة كانت تقل 25 راكباً في بلدة تاناي بالمقاطعة، ما أسفر عن مصرع ثمانية ركاب بينهم طفلة وإصابة آخر بجروح".
ولفت البيان إلى أن فرق الإنقاذ تواصل عملها في مكان الحادث.
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