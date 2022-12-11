القوات الروسية تطلق أكثر من 50 قذيفة تجاه جنوب أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف ريزنيشنكو - فى منشور له عبر موقع "تليجرام" الإلكترونى نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية، اليوم الأحد - أن الروس قصفوا منطقة نيكوبول 6 مرات فى الليلة الماضية من خلال إطلاق صواريخ جراد والمدفعية الثقيلة، بينما لم ترد حتى الآن أنباء حول وقوع مصابين.

وأوضح ريزنيشنكو، أن 15 منزلًا خاصًا و50 لوحة شمسية والعديد من المبانى الخارجية والسيارات وخطوط أنابيب الغاز وخطوط الطاقة تضررت فى نيكوبول، بينما بقيت 3 قرى بدون كهرباء ومياه وبدأت أطقم الطوارئ بالفعل فى القضاء على العواقب.