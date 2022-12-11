إطلاق صفارات الإنذار فى عدة مقاطعات أوكرانية

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة الأوكرانية أنه وفقا لخريطة التنبيه، أطلقت صفارات الإنذار فى مقاطعات تشيرنيجيف وسومى وخاركوف.

وأضافت، أنه تم الإعلان عن حالة التأهب للغارة الجوية عند الساعة 12:02.

وتنفذ روسيا ضربات ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضى، بعد يومين من الهجوم على جسر القرم.

وفى وقت سابق، قال الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، إنه من المستحيل إعادة البنية التحتية للطاقة فى البلاد إلى سابق عهدها بنسبة 100%، وهذا هو سبب استمرار انقطاع التيار الكهربائى فى معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.