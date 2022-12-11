جدة - نرمين السيد - وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفى مشترك نظيره المقدونى بويار عثمانى، اليوم الأحد، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر تدرك حساسية الهجرة غير الشرعية لأوروبا، لافتًا إلى أن المباحثات مع الجانب المقدونى تناولت قضايا الهجرة غير الشرعية.
ومن جانبه، أعرب وزير خارجية شمال مقدونيا بويار عثمانى، رئيس مجموعة الشركاء المتوسطيين لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبية، عن تطلع بلاده لمزيد من الحوار مع شركاء المتوسط، مؤكدًا أن أن مصر شريك أساسى فى قضايا المتوسط، وأن دور مصر محورى فى إحداث التوازنات بالمنطقة.
وأشار إلى أن بلاده لديها منهج لمواجهة التحديات الأمنية، وتلعب دورًا فاعلاً لتحقيق الاستقرار، وأنهم بحثوا توسيع التعاون الاقتصادى مع الجانب المصرى، وناقشوا القضايا فى حوض المتوسط.
كما أشار إلى أن شمال مقدنيا لديها اقتصاد متكامل مع الاتحاد الأوروبى، مؤكدًا الحاجة الملحة للتواصل مع التكتل، ويواصلون مساعيهم للانضمام للاتحاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- شكرى: مصر تدرك حساسية الهجرة غير الشرعية لأوروبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.