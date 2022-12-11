عاجل- شكرى: مصر تدرك حساسية الهجرة غير الشرعية لأوروبا

جدة - نرمين السيد - وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفى مشترك نظيره المقدونى بويار عثمانى، اليوم الأحد، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر تدرك حساسية الهجرة غير الشرعية لأوروبا، لافتًا إلى أن المباحثات مع الجانب المقدونى تناولت قضايا الهجرة غير الشرعية.

ومن جانبه، أعرب وزير خارجية شمال مقدونيا بويار عثمانى، رئيس مجموعة الشركاء المتوسطيين لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبية، عن تطلع بلاده لمزيد من الحوار مع شركاء المتوسط، مؤكدًا أن أن مصر شريك أساسى فى قضايا المتوسط، وأن دور مصر محورى فى إحداث التوازنات بالمنطقة.

وأشار إلى أن بلاده لديها منهج لمواجهة التحديات الأمنية، وتلعب دورًا فاعلاً لتحقيق الاستقرار، وأنهم بحثوا توسيع التعاون الاقتصادى مع الجانب المصرى، وناقشوا القضايا فى حوض المتوسط.

كما أشار إلى أن شمال مقدنيا لديها اقتصاد متكامل مع الاتحاد الأوروبى، مؤكدًا الحاجة الملحة للتواصل مع التكتل، ويواصلون مساعيهم للانضمام للاتحاد.