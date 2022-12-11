عثمانى: لدينا اقتصاد متكامل مع الاتحاد الأوروبى ونواصل مساعى الانضمام

جدة - نرمين السيد - أعرب وزير خارجية شمال مقدونيا بويار عثمانى، رئيس مجموعة الشركاء المتوسطيين لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبية، عن تطلع بلاده لمزيد من الحوار مع شركاء المتوسط، مؤكدًا: "لدينا منهج لمواجهة التحديات الأمنية".





وأضاف بويار، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأحد، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن شمال مقدونيا تلعب دورًا فاعلاً لتحقيق الاستقرار، وأنهم بحثوا توسيع التعاون الاقتصادى مع الجانب المصرى، وناقشوا القضايا فى حوض المتوسط. كما أشار إلى أن شمال مقدونيا لديها اقتصاد متكامل مع الاتحاد الأوروبى، مؤكدًا الحاجة الملحة للتواصل مع التكتل، وأنهم يواصلون مساعيهم للانضمام للاتحاد الأوروبى. وشدد وزير خارجية شمال مقدونيا على أن مصر شريك أساسى فى قضايا المتوسط، وأن دور مصر محورى فى إحداث التوازنات بالمنطقة.

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