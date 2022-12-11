الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - أعلنت مصادر أمنية فلسطينية، اعتقال خمسة فلسطينيين من مخيم "العروب" شمالى محافظة الخليل جنوبى الضفة الغربية، بينهم شقيقان.



جدة - نرمين السيد - أعلنت مصادر أمنية فلسطينية، اعتقال خمسة فلسطينيين من مخيم "العروب" شمالى محافظة الخليل جنوبى الضفة الغربية، بينهم شقيقان. وبحسب المصادر، تم اعتقال أربعة أسرى مُحررين من بلدتى "برقين" و"يعبد" بمحافظة "جنين" شمالى الضفة الغربية، وتم اعتقال شابين من محافظة "رام الله والبيرة" وسط الضفة.

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