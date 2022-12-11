وزير خارجية شمال مقدونيا: مصر شريك أساسى فى قضايا المتوسط وتوازنات المنطقة

وفى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأحد، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، قال عثمانى إن الجانب المقدونى بحث توسيع التعاون الاقتصادى مع الجانب المصرى، وناقشوا القضايا فى حوض المتوسط.
وأشار وزير الخارجية المقدونى إلى أنهم أجروا مباحثات، اليوم الأحد، لدعم العلاقات مع مصر.
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