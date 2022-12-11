العالم اليوم - ماكرون يعتزم زيارة قطر لمؤازرة "الديوك" أمام "أسود الأطلس"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 ديسمبر 2022 01:20 مساءً - يعتزم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون التوجه إلى قطر لحضور مباراة نصف نهائي كأس العالم 2022 بين منتخب "الديوك" و"أسود الأطلس يوم الأربعاء.

وقالت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا، الأحد، إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى قطر لحضور مباراة فرنسا والمغربي في نصف نهائي المونديال يوم الأربعاء.

وستتنافس فرنسا، التي فازت بكأس العالم لكرة القدم في 2018، مع المغرب على مكان في النهائي بعد فوزها على إنجلترا 2-1 وتغلب المغرب على البرتغال 1-0 في ربع النهائي يوم السبت.

ونقلت وكالة رويترز عن الوزيرة قولها "تفاصيل الرحلة لم يتم الانتهاء منها بالطبع، لكنه يعتزم ذلك".

وقال مكتب ماكرون الشهر الماضي إنه سينتظر الدور نصف النهائي للذهاب إلى كأس العالم إذا بلغ منتخب بلاده تلك المرحلة.