عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال

جدة - نرمين السيد - وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس المحتلة، أن عشرات المستوطنين بينهم طلاب معاهد توراتية اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية والتقطوا صورا تذكارية فى باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية فى المنطقة الشرقية منه.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات يومية ما عدا يومى الجمعة والسبت، فى محاولة لفرض تقسيم زمانى ومكانى فيه، وتزداد حدة هذه الاقتحامات وشراستها فى موسم الأعياد والمناسبات الخاصة بالاحتلال.