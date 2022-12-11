روسيا: عدونا ليس كييف فقط.. ونكثف إنتاج أقوى الأسلحة المتطورة

جدة - نرمين السيد - وقال ميدفيدف، "إن عدو روسيا ليس فقط كييف بل أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان ونيوزيلندا وغيرها من الدول". على صعيد آخر، أكد نائب وزير الخارجية الروسى، سيرجى فيرشين، على ضرورة استناد عمل مركز التنسيق المشترك، بشأن اتفاق الحبوب إلى مبدأ التوافق بين جميع الأطراف، وعدم استخدام الممر الإنسانى لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود لأغراض عسكرية، مشدداً على ضرورة إجراء عملية تفتيش شاملة وعالية الدقة بالطريقة المتفق عليها لمنع أى انتهاكات ولضمان سلامة الملاحة.

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