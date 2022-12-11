العالم اليوم - تعليق أوكراني رسمي بشأن "مصير" صادرات الحبوب من أوديسا

انتم الان تتابعون خبر تعليق أوكراني رسمي بشأن "مصير" صادرات الحبوب من أوديسا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 ديسمبر 2022 12:22 مساءً - قال وزير الزراعة الأوكراني، ميكولا سولسكي، الأحد، إن "المتعاملين لا يعتزمون تعليق شحنات الحبوب من موانئ أوديسا على البحر الأسود"، في أعقاب أحدث الهجمات الروسية على نظام الطاقة في المنطقة.

وأوضح ميكولا سولسكي: "هناك مشكلات، لكن لم يبلغ متعاملون عن أي تعليق للشحنات. الموانئ تستخدم مصادر طاقة بديلة"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وفي ساعة متأخرة من مساء السبت، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب بالفيديو، إن أكثر من 1.5 مليون شخص في منطقة أوديسا، جنوبي أوكرانيا، "انقطعت عنهم الكهرباء بعد ضربات روسية بطائرات مسيرة على نظام توليد الطاقة".

ومنذ أكتوبر، تستهدف موسكو البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، بسلسلة من الضربات بصواريخ وطائرات مسيرة.

وقالت السلطات المحلية في أوديسا، إن "الكهرباء ستعود لسكان المدينة في الأيام المقبلة"، في حين أن الإصلاح الكامل للشبكات قد "يستغرق من شهرين إلى 3 أشهر".

وتعد أوكرانيا من بين أكبر الدول المنتجة والمصدرة للذرة والقمح في العالم، لكن صادراتها تراجعت بشكل كبير بسبب العملية العسكرية الروسية.

وبعد حصار استمر قرابة 6 أشهر بسبب الحرب، عادت 3 موانئ أوكرانية على البحر الأسود في منطقة أوديسا للعمل، في نهاية يوليو، بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا.

وأظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية، أن صادرات الحبوب في الأيام الثمانية الأولى من ديسمبر، "تراجعت بنسبة 47.6 بالمئة، مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 1.09 مليون طن".