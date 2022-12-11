سخط شعبى وإغلاق المصانع.. تحديد سقف لأسعار الغاز الروسى يهدد أوروبا

عواقب اقتصادية شديدة
وقال ياسر أبو معيلق، خلال مداخلة عبر الفيديو لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن الدول الرافضة لوضع سقف لأسعار النفط الروسى ترى أن ذلك سيكون مجازفة بعواقب اقتصادية شديدة على أوروبا، خصوصا فى منتصف فصل الشتاء الحالى، فى حين النفط الروسى لا يمثل أهمية كبيرة لأوروبا، على عكس الغاز الروسى.
وأضاف، أن القرار الأوروبى تجاه النفط الروسى قد يتأجل لحين توفير البدائل، لافتًا إلى منافذ الغاز المسال التى يجرى بنائها حاليًا فى شمال ألمانيا، والمرتقب انتهائها فى أبريل 2023.
النفط الروسى
وتوقع المحلل السياسى، ألا يؤدى الاجتماع الأوروبى إلى اتفاق بين الأطراف أو وصولهم إلى تسوية يتفق عليها حاليًا، لافتًا إلى أنه يجب التفرقة بين النفط الروسى والغاز الروسى، موضحًا أن النفط الروسى لا يشكل أهمية كبيرة بالنسبة لأوروبا، لأنها لا تستورد منه الكثير، وهناك دول لا تستهلك إلا القليل منه، وبالتالى فإن أى تحديد لأسعاره لن يؤثر على أوروبا، ولذلك تم وضع سقف لأسعاره بسهولة.
خطر توقف إمدادات النفط الروسى
وأكد أن المشكلة الأكبر تتمثل فى النفط الروسى، إذ أن دولا كبيرة مثل ألمانيا وفرنسا، اللتان تعدان محرك الاقتصاد الأوروبى، مازالت تعتمد بشكل كبير على إمدادات الغاز الروسى، الضرورى لاقتصادها وللتدفئة فى فصل الشتاء، مشددًا على أن أى وقف لهذا الغاز سيكون مجازفة بالكثير من العواقب على الأوروبيين.
سخط شعبى
وحذر ياسر أبو معيلق فى تصريحاته لـ"القاهرة الإخبارية"، من السخط الشعبى فى دول أوروبا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وعدم توفرها، لافتًا إلى أن هذا السخط الشعبى الموجود بالفعل قد يتعمق ويتزايد مع انقطاع هذا المخزون، خصوصا أن ألمانيا تعتمد بالأساس على الاحتياطى الذى راكمته فى الشهور الماضية.
توقف مصانع الزجاج والألمونيوم
كما أشار إلى أثر ذلك انقطاع إمدادات الغاز الروسى على المصانع، خصوصا ورش الألمونيوم والزجاج التى تعتمد على الغاز لتغطية احتياجات أفرانها، وإذا توقف هذا الغاز سيؤدى إلى توقف تلك المصانع وبالتالى تسريح أفرادها، ليتزايد السخط الشعبى.
بولند وإيطاليا ضد روسيا
وأضاف المحلل السياسى، أن الدول التى تساند الإجراءات ضد روسيا هى بولندا وإيطاليا، وهذه الدول لا تعتمد على الغاز الروسى، لذا تقف بشكل واضح وواثق ضد روسيا، كما أنها الدول الأكثر دعمًا لأوكرانيا بالسلاح، وتحاول رفع الدعم بالسلاح لأوكرانيا، فى حين تقف ألمانيا ضد هذه الإجراءات لأنها إذا فعلت ستجازف بتداعيات كبيرة على الاقتصاد الأوروبى وسيحدث إرباك لأسواق الطاقة الأوروبية.
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