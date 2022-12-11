لندن: لم نلمس استعدادا لخوض بوتين محادثات سلام

جدة - نرمين السيد - وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميترى بيسكوف، قد أعلن فى وقت سابق، أن موسكو ترحب بجهود بعض الدول للمساعدة فى حل الوضع فى أوكرانيا، لكن كييف لا تحتاج إلى منابر تفاوضية.

وأضاف بيسكوف: "نعلم أن عددًا من المسؤولين والحكومات الأجنبية يعربون عن استعدادهم لتوفير منبر للمحادثات، ولا شك أننا نرحب بهذه الإرادة السياسية، ومع ذلك، ففى الوضع الفعلى والقانونى القائم، لا يمكن أن تقبل أوكرانيا بمنابر كهذه".

يشار إلى أنه بعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، فرض الغرب عقوبات على موسكو، طالت شركات ورجال أعمال، وفى إطار العقوبات تمت مصادرة ممتلكات تعود لرجال أعمال روس.