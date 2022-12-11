القوات الأوكرانية تقصف أحياء دونيتسك بـ 20 صاروخا

جدة - نرمين السيد - وبحسب السلطات، فأن شخصين قتلا وأصيب 10 آخرون جراء قصف أوكرانى أخر على مدينة ميليتوبول. وكانت سلطات دونيتسك قد أفادت أمس السبت، بإصابة رجل وسيدة جراء استهداف قوات كييف أحياء سكنية فى المدينة بصواريخ جراد، كما أسفر القصف عن هدم مدرسة ومحطة للحافلات ودمار ممتلكات عامة.

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