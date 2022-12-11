العالم اليوم - كيف تبدين أصغر من عمرك بسنوات؟.. نجمات عالميات يكشفن الأسرار

انتم الان تتابعون خبر كيف تبدين أصغر من عمرك بسنوات؟.. نجمات عالميات يكشفن الأسرار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 ديسمبر 2022 11:22 صباحاً - كم من النجمات العالميات صُدمت عندما علمت أعمارهن؟.. بفضل الإجراءات التجميلية فإن الكثير من الفنانات يبدون أصغر، بعشرات السنوات في بعض الأحيان، عن أعمارهن الحقيقية، إلا أن الأمر لا يقتصر على تلك الإجراءات المكلفة، إذ كشفت بعضهن عن "الأسرار" التي يتبعنها للحفاظ على مظهر شاب.