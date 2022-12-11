تايوان: مقاتلتان صينيتان حلقتا فوق الجزيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

جدة - نرمين السيد - وبحسب التقارير، قالت وزارة الدفاع التايوانية، إن طائرتين صينيتين عبرتا الخط الأوسط الفاصل بينها وبين الصين خلال الـ24 ساعة الماضية. ويمتد الخط الأوسط على طول منتصف المضيق الفاصل بين تايوان والصين، ويعد حدودًا غير رسمية، لكن يتم الالتزام به.

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