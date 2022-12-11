العالم اليوم - بالفيديو..انطلاق المستكشف الفضائي الإماراتي "راشد" نحو القمر

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 ديسمبر 2022 10:24 صباحاً - في مهمة هي الأولى عربيا والرابعة عالميا، انطلق المستكشف الفضائي الإماراتي "راشد" نحو القمر، الأحد، في رحلة تستغرق 5 أشهر.

ومن المقرر أن يهبط المستكشف الفضائي الإماراتي "راشد" على سطح القمر، في أبريل 2023.

ويحمل المستكشف راشد، مركبة الهبوط اليابانية "هاكوتو- آر"، على متن صاروخ الإطلاق "سبيس إكس فالكون تسعة"، لتسجل الإمارات إنجازا جديدا في قطاع الفضاء، كونها "المهمة الأولى عربيا".

وتبلغ مدة المهمة العلمية يوما قمريا واحدا، أي ما يعادل 14 يوما من مثيلاتها على كوكب الأرض، وستأخذ المركبة الفضائية طريقا منخفض الطاقة إلى القمر، بدلا من الاقتراب المباشر.

وكان قد تم تأجيل المحاولة الأولى مسبقا، مما سمح لشركة "سبيس إكس" بإجراء بعض الفحوصات الإضافية قبل إطلاق المركبة.

وكان مركز محمد بن راشد للفضاء، قد أعلن أن موعد إطلاق مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، هو في 28 نوفمبر، قبل أن يتم التأجيل.

وسيكون موقع هبوط المستكشف راشد في فوهة أطلس الواقعة عند 47.5 درجة شمالا، و44.4 درجة شرقا على الحافة الخارجية الجنوبية الشرقية لمنطقة ماري فريغوريس، أو ما يعرف بـ"بحر البرد"، الواقعة أقصى شمال القمر.

وتم اختيار تلك المنطقة، "حفاظا على المرونة أثناء إنجاز عمليات المهمة"، وفق ما ذكرت وكالة وام.

كما تم اختيار موقع الهبوط مع الأخذ بعين الاعتبار لحالات الطوارئ المتعددة والتي يمكن استخدامها اعتمادا على المتغيرات التي تحدث أثناء النقل، حيث يتحلى الموقع بالمواصفات الفنية والأهداف العلمية لمشروع الإمارات لاستكشاف القمر.

ماذا سيفعل اتلمستكشف "راشد" فور هبوطه؟