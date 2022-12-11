كيشيدا وأوباما يدعوان إلى عالم خال من الأسلحة النووية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 ديسمبر 2022 09:29 صباحاً - دعا رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، السبت، إلى عالم خال من الأسلحة النووية، وذلك وسط التهديدات الروسية باستخدام الأسلحة النووية خلال العملية العسكرية في أوكرانيا وسعي كوريا الشمالية لامتلاك ترسانة نووية.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن كيشيدا وأوباما وجها تلك الدعوة في رسائل منفصلة تم إرسالها إلى الاجتماع الافتتاحي لمنتدى نزع السلاح النووي الذي يضم قادة سياسيين وعلماء سابقين في هيروشيما، وهي مدينة بغرب اليابان دمرتها قنبلة نووية أمريكية تم إسقاطها في المراحل الختامية من الحرب العالمية الثانية.

وقال أوباما في رسالة عبر الفيديو في الاجتماع الذي يستمر يومين حتى الغد "نحن مدينون لأطفالنا بالسعي وراء عالم خال من الأسلحة النووية".

وقد صرح أوباما عندما أصبح أول رئيس أمريكي في منصبه يزور هيروشيما في مايو 2016، بأنه عازم على الحد من تهديد الأسلحة النووية في جميع أنحاء العالم.

من جهته، قال كيشيدا في رسالته، إنه يأمل أن تشكل المحادثات التي تستغرق يومين "خطوة مهمة" نحو القضاء على الأسلحة النووية، مضيفا أن العائق الفعلي أمام نزع السلاح النووي لا يزال مرتفعا أو أنه أصبح أعلى.

وقال رئيس الوزراء الياباني "إن العالم يواجه أكبر تهديد باستخدام الأسلحة النووية منذ الحرب الباردة"، في إشارة إلى الأزمة الأوكرانية والمخاوف المتزايدة من احتمال إجراء كوريا الشمالية تجربتها النووية السابعة.