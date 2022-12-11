جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان خلية الإعلام العراقية "إنه بموقف بطولى استشهد المواطن (سهيل نجم الوران الشمري) من منزله بمحافظة نينوى تلول الباج، عندما اشتبك مع عناصر إرهابية كانت تريد الاختباء بمزرعته، حيث قام بإطلاق النار عليهم من بندقية كلاشينكوف كانت بحوزته وقتل إرهابيين اثنين منهم".
وأضاف البيان "أن الإرهابيين أطلقوا على المواطن العراقى قذيفة RBG7؛ مما أدى إلى استشهاده، ثم هرب 4 من هذه العناصر الإرهابية بعد جريمتهم باتجاه جزيرة الحضر حيث طاردتهم قوة من الجيش العراقى وأخرى من الحشد الشعبى والعشائري، وتمت محاصرتهم وقتلهم جميعا، وقد تبين أن من بينهم إرهابيان من المطلوبين وبحوزتهم أحزمة ناسفة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواطن عراقى يشتبك مع إرهابيين ويردى اثنين منهم قبيل مقتله بقذيفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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