مسؤول أوكرانى: أكثر من 10 انفجارات تهز مدينة ميليتوبول

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن فيدوروف قوله "دوت أكثر من عشرة انفجارات فى جميع أحياء المدينة، ننتظر الأنباء من القوات المسلحة".
من جانبها، أكدت هيئة الأركان العامة الأوركرانية أن منطقة تركيز الأفراد الروس قد تعرضت للقصف فى المنطقة المحتلة مؤقتًا من منطقة زابوريجيا؛ ما أسفر عن إصابة 150 من الروس وتم نقل 50 منهم إلى المستشفى فى مدينة ميليتوبول.
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر -فى 24 فبراير الماضى- ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.
وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
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