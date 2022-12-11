زيلينسكى: النرويج تتبرع بـ100 مليون دولار لاستعادة نظام الطاقة بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال زيلينسكي: "هناك أخبار مهمة من النرويج. هناك حزمة دعم جديدة بقيمة 100 مليون دولار لاستعادة نظام الطاقة لدينا.. نتلقى الدعم الدفاعى والاقتصادى والسياسى والمساعدات الإنسانية من النرويج.. وتساعد النرويج أيضا فى شراء الغاز". وفى وقت سابق، قال زيلينسكي، إن حوالى 40% من البنية التحتية للطاقة فى أوكرانيا قد تضررت، مما أدى إلى انقطاع كبير فى التيار الكهربائي.

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