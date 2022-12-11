نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العمل التطوعي تسجيل الدخول للمنصة وطريقة إنشاء الحساب وخدمات المنصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة العمل التطوعي ، منصة العمل التطوعي هي من المنصات الجديدة بالمملكة العربية السعودية وذلك لتعزيز وستهيل التواصل بين الراغبين في التطوع في الدولة وبين الجهات المعنية والمسئولة التي توفر الفرص التطوعية من أجل إعانة الغير في الدولة، وقد أنشأتها الوزارة بصورة جديدة للتسهيل على الجميع في التطوع من أجل الأعمال وتوفير البيئة المؤهلة للأعمال والمساعدات الخيرية من أجل الجميع وخصوصا المحتاجين، وكما ذكرنا فإن المنصة تقوم على أساس التواصل بخصوص المؤسسات المعنية والمتمثلة في الوزارات والهيئات الخاصة ومراكز التنمية والرعاية والطالبين للمتطوعين على مستوى الدولة يمكن للقارئ الاستعلام عن صلاحية الإقامة إذا كان مقيما.

منصة العمل التطوعي

منصة العمل التطويع هي المسئولة عن التسهيل على الربط بين المؤسسات المحتاجة للمتطوعين وطرح المنح التي يمكن للمتطوع الاشتراك فيها، ويمكن لأي فرد أن يقوم بالتسجيل والاشتراك في المنح الخاصة بالتطوع المطلوبة من قبل الهيئات المعنية، كما تتيح الصفحة أيضا العديد من العمليات التي سنتعرف عليها خلال المقال للتسهيل على القارئ في الوصول للخدمة الخاصة به وتلبيتها، وللقيام بالتسجيل في منصة العمل التطوعي قم باتباع الآتي:

أولا بالدخول على رابط منصة العمل التطوعي.

ثانيا اضغط على تسجيل الدخول.

ثالثا سيتم تحويلك لصفحة أخرى اضغط فيها على تأسيس الحساب.

رابعا سيتم تحويلك لصفحة أخرى.

خامسا اكتب الاسم الخاص بك في المكان المحدد مع تاريخ الميلاد ورقم جوالك الخاص وباقي البيانات المطلوبة.

سادسا سيتم التأكيد عبر حسابك بمنصة أبشر أو النفاذ الوطني الموحد.

سابعا بتأكيد الإجراء كما ذكرنا.

بهذا يكون القارئ قد تعرف على كيفية عمل وفتح حساب خاص به للتسجيل في منصة العمل التطوعي بصورة صحيحة، وذلك للمشاركة في المجتمع والتسهيل عليهم في تأسيس الحساب وسهولة القيام بالعملية بصورة صحيحة عبر ما ذكرناه، يمكن للقارئ أيضا فتح حساب الراجحي عبر النفاذ الوطني الموحد.

شروط التسجيل في منصة العمل التطوعي

شروط عمل الحساب في منصة العمل التطوعي من الأشياء التي يتساءل عنها كثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة وذلك للدخول للمنصة الوطنية للعمل التطوعي وذلك عبر العمل التطوعي وتعزيز العمل التطوعي وبالأخص العمل التطوعي الجماعي من أبرز ثقافة العمل التطوعي التي تسعى الدولة لمد نشره في الشأن الداخلي السعودي لذلك قامت الوزارة بالتسهيل على الجميع في الوصول والاشتراك وعمل حساب في منصة العمل التطوعي عبر تسهيل شروط عمل حساب في منصة العمل التطوعي، ولمعرفة الشروط فهي كالآتي:

أولا يجب على المسجل أن تكون لديه بطاقة هوية أو إقامة سارية.

ثانيا أن يكون لديه حساب مسجل في منصة أبشر للأفراد أو النفاذ الوطني الموحد.

ثالثا لا يشترط أن يكون متطوعا سابقا في أي منظمة أو هيئة.

وقد أقرت الوزارة بهذه الشروط من أجل إتمام عملية تأسيس الحساب في العمل التطوعي وذلك بهدف مساعدة الهيئات في العثور على الراغبين بإنشاء الحساب فيها بسهولة من أجل تسهيل العمل الخيري.

تعريف منصة العمل التطوعي

يتساءل الكثير عن كيف يُعرف العمل التطوعي لذا للتوضيح للقارئ العمل التطوعي يعني بالعمل التطوعي هو العمل على تحقيق أهداف خيرية أو عمل إنساني بصورة مجانية ويعدُّ العمل التطوعي الشبابي الأول من أهم أعمال للشباب في المملكة حيث يؤهلهم لاكتساب الخبرات والوظائف الخاصة بالتواصل مع باقي الأشخاص مما يؤهل المتطوع للحصول المؤهلات المطلوبة لبدء الحياة الوظيفية في حياته المهنية، وجدير بالذكر أن الكثير من الهيئات تمنح الشهادات التي تفيد العامل بها، يمكن للقارئ أن يفتح حساب الراجحي للمقيمين إلكترونيا.

إنشاء فرصة تطوعية منصة العمل التطوعي

تأسيس مساحة تطوعية هي خدمة موجهة للمؤسسات والهيئات المسؤولة عن المنح التطوعية من أجل تقديم طلبات الالتحاق بها واستقبال الطلبات وإنجازها، وتحضير المتطوعين بها:

أولا بالضغط على تبويب الفرصة.

ثانيا اضغط على تأسيس الفرصة.

ثالثا بكتابة المعلومات الخاصة بالفرصة التي ستقدمها.

رابعا بالضغط على حفظ.

خامسا ستتم مراجعة العملية من قبل المديرين في ظرف 48 ساعة.

بهذا يكون القارئ قد تعرف على كيفية تأسيس الفرصة التطوعية الخاصة به، وعرف كيفية عمل الحساب في العمل التطوعى بسهولة من خلال الموقع، في مقدور القارئ حجز موعد مكتب العمل إلكترونيا عبر الوزارة.

تأسيس فريق تطوعي

تتيح بوابة العمل التطوعي أيضا تأسيس مجموعة تطوعية عبر الموقع بسهولة وسنذكر للقارئ كيفية القيام بالعملية بشكل صحيح ومن أجل تأسيس فريق تطوعي اتبع الآتي:

أولا بالتوجه إلى تبويب الفرق التطوعية.

ثانيا اضغط على أنشئ الفريق.

ثالثا بكتابة بيانات الفريق والمعلومات الخاصة به.

رابعا اكتب أرقام أعضاء الفريق وهواياته.

خامسا بالضغط على حفظ.

بعدها سيتم التأكيد على باقي الأعضاء بعملية تأسيس.

بهذا يكون القارئ قد تعرف على مفهوم العمل التطوعي وكيفية إدارة العمل التطوعي عبر تأسيس فرق أو تأسيس مساحة للجميع للتسجيل بها بمختلف أنواع العمل التطوعي، في مقدور القارئ الاستعلام عن الإقامة بدون الدخول لأبشر.

منصة العمل التطوعي

قامت وزارة الموارد البشرية بتطوير الخدمات الخاصة بها من خلال العمل التطوعي وهي المبادرة التي قامت بها المملكة من أجل التسهيل على الشباب السعودي في التطويع وتسجيل أنفسهم في منصة العمل التطوعي من خلال الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية من أجل توفير بيئة تكافل اجتماعي، والعمل على مساعدة المتطوعين في التطوير الذاتي الخاص بهم ومن أجل معرفة كيفية التسجيل على منصة حافز قم بالآتي:

أولا قم بالدخول على موقع وزارة الموارد البشرية.

ثانيا قم بالبحث على منصة العمل التطوعي.

ثالثا قم بالضغط على تسجيل الدخول.

رابعا قم بالضغط على فتح حساب جديد للتسجيل في منصة العمل التطوعي.

خامسا قم بكتابة رقم الهوية في المكان المحدد.

سادسا قم بتسجيل تاريخ ميلادك هجريا.

سابعا قم بالضغط على تسجيل.

ثامنا بهذا يكون لديك حساب خاص بك على المنصة التطوعية.

بهذا يكون القارئ قد عرف طريقة التسجيل وإنشاء حساب خاص بك على المنصة من أجل التكافل الإجتماعي بالمملكة العربية السعودية.