مهرجان أم الإمارات يعود إلى أبو ظبي بدورته السادسة 2022

مهرجان أم اﻹمارات يَعود من جديد بنسخته السادسة إلى أبو ظبي، حاملاً المتعة واﻹثارة للكثير من رواده ، حيثُ يُقدم المهرجان العديد من الحفلات الغنائية لأشهر الفنانين المحليين والعالميين، واﻷنشطة الترفيهية للعائلات تناسب جميع الفئات العمرية، وكذلك مَعشوق المأكولات والمشروبات، على مدار 10 أيام متواصة تحت رعاية دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي.

مهرجان أم اﻹمارات 2022

كانت إفتتاحية المهرجان أمس الجمعة الموافق التاسع من ديسمبر الجاري، وتستمر فعالياته حتى الثامن عشر من ديسمبر، وهذا على حسب ما صرحه مكتب أبو ظبي اﻹعلامي، ومن المعروف عن المهرجان أنه يُقام سنوياً، ويلقب مهرجان أم اﻹمارات بلقب “الشيخة فاطمة”، وهذا تقديراً للمجهودات التي تقام بها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك زوجة المغفور له مؤسس الدولة اﻹماراتية ، حيثُ تضع مصلحة جميع ابناء الدولة اﻹماراتية أمام نصب أعيُنها، كما قامت بتكريم المرأة في جميع المجالات، والعمل على الرفع من شأن المرأة وتقديم الدعم لها بشكل متواصل.

فعاليات مهرجان أم اﻹمارات 2022

يَضم مهرجان أم اﻹمارات مختلف الجنسيات، ويقام المهرجان في 6 مناطق مختلفة في أبو ظبي اﻹماراتية وهم “عالم اﻹبداع، بستان التذوق، منطقة التشويق، ساحة العروض، حي التسويق، منتزة التسلية”،حيثُ نجد فعاليات المهرجان في تلك المناطق على النحو التالي:

منطقة منتزة التسلية تشمل مجموعة مختلفة من ألعاب اﻷطفال، حيثُ صممت على الطراز موقع اﻷطفال الشهير كوكوميلون، فتقدم أغاني اﻷطفال مع العزف على اﻵلات، كذلك متاح التدحرج على أرضية الحمم، واستخدام قطع اﻹسفنج الملونة ومزرعة ماكدونالدز القديمة وغيرها.

تشمل مجموعة مختلفة من ألعاب اﻷطفال، حيثُ صممت على الطراز موقع اﻷطفال الشهير كوكوميلون، فتقدم أغاني اﻷطفال مع العزف على اﻵلات، كذلك متاح التدحرج على أرضية الحمم، واستخدام قطع اﻹسفنج الملونة ومزرعة ماكدونالدز القديمة وغيرها. تشمل منطقة عالم اﻹبداع تجارب جاذبة لمختلف اﻷعمار ، منها بيت المرح ..أنيما، التى يجمع بين المرح والفن، وهناك أيضاً متحف يوزيوم، الذي يمنح فرص لالتقاط صور غربية وغير مألوفة.

تجارب جاذبة لمختلف اﻷعمار ، منها بيت المرح ..أنيما، التى يجمع بين المرح والفن، وهناك أيضاً متحف يوزيوم، الذي يمنح فرص لالتقاط صور غربية وغير مألوفة. عالم التشويق تناسب هذه المنطقة محبي اﻹثارة والمغامرة، فهي تسمح لروادها خوض معارك شيقة مع رفاقهم، كما يوجد ألعاب ﻷصحاب القلوب القوية مثل لعبه “البيت المسكون”.

تناسب هذه المنطقة محبي اﻹثارة والمغامرة، فهي تسمح لروادها خوض معارك شيقة مع رفاقهم، كما يوجد ألعاب ﻷصحاب القلوب القوية مثل لعبه “البيت المسكون”. بستان التذوق وهي تضم نحو 12 تجربة من اﻷطعمة المختلفة بين المحلي والعالمي والتي تنال إرضاء الجميع.

وهي تضم نحو 12 تجربة من اﻷطعمة المختلفة بين المحلي والعالمي والتي تنال إرضاء الجميع. منطقة التسوق تضم مجموعة من المتاجر التى تحمل علامات تجارية محلية وعالمية، كما يتوسط المكان أجمل مهقي في العالم للشهير ببجي بورشان.

تضم مجموعة من المتاجر التى تحمل علامات تجارية محلية وعالمية، كما يتوسط المكان أجمل مهقي في العالم للشهير ببجي بورشان. ساحة العروض وهي تعرض أجمل الحفلات الغنائية لأشهر المغنيين داخل اﻹمارات وخارجها على مسرح الساحة كما يضم فرقة ميامي الكويتية التي حققت نجاحاً ضخماً في العام الماضي.

تذاكر مهرجان أم اﻹمارات

تتراوح تذاكر أم اﻹمارات حسب كل فئة فهناك VIP تبلغ 495 درهم إماراتي، و فئة gold تبلغ 335 درهم، أما فئة silver، تبلغ قيمتها 145 درهم إماراتي.