نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «بوليفارد وورلد رياض سيتي» كيفية حجز تذاكر البوليفارد 2022؟ أكبر فعاليات موسم الرياض 2022.. ومتابعة مباريات “كأس العالم FIFA قطر 2022” في المقال التالي

عمر شويل - جدة افتتح معالي المستشار تركي عبد المحسن آل شيخ مساء يوم الأحد الماضي 21 نوفمبر 2022 م بوليفارد وورلد سيتي ضمن فعاليات موسم الرياض 2022 وهو إحدى المناطق الترفيهية التي تضم أكثر من 10 دول من جميع أنحاء العالم في مكان واحد، يقضي فيها الزائر أوقات ممتعة من التجارب المميزة يتعرف من خلالها على ثقافات دول وشعوبها وهو في نفس المكان، كذلك فمن أبرز مميزات بوليفارد سيتي أنها تناسب كافة الأعمار بما تحتويه من ترفيه، وبإمكانك حجز التذاكر البوليفارد من خلال الموقع الرسمي تكت ميكس، واختيار الموعد المناسب لك وقضاء أوقات لا تنسى في بوليفارد الرياض سيتي والذي محدد له الانتهاء رسميًا يوم الأحد 22 يناير 2023 الموافق 29 جمادى اللآخرة 1444.

رابط حجز تذاكر البوليفارد وورلد سيتي أبرز فعاليات RiyadhSeason 2022

في نفس السياق السابق ذكره بإمكانك حجز تذاكر البوليفارد 2022 من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني تكت ميكس بالخطوات التالية.

أولًا قم بالولوج لرابط حجز تذاكر البوليفارد وورلد.

يلي ذلك قم بالنقر أعلى يسار الصفحة على أيقونة احجز الآن.

الآن ستفتح أمامك على الشاشة صفحة تسجيل الدخول قم بكتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور والنقر على التسجيل.

كذلك قم بالتأكيد بالموافقة على الشروط والأحكام وانقر على التالي.

أيضًا قم بتحديد عدد التذاكر المراد شرائها، والموعد الراغب في زيارة بوليفارد وورلد فيه ومن ثم النقر على خانة شراء الآن.

فيه ومن ثم النقر على خانة في تلك الخطوة سيتم انتقالك إلى صفحة الدفع الإلكتروني لتتمكن من شراء التذاكر، فقم بتسديد القيمة والنقر على التالي.

في النهاية انتظر وصول رسالة تأكيد بنجاح عملية حجز تذاكر بوليفارد وورلد رياض سيتي.

أسعار تذاكر بوليفارد وورلد Boulevard World موسم الرياض 2022

في سياق متصل فعن أسعار تذاكر الدخول للبوليفارد وورلد رياض سيتي فهي فئتين فقط:

أولًا سعر تذكرة دخول أيام الأسبوع شاملة الضريبة تبدأ ب 100 ريال سعودي.

شاملة الضريبة تبدأ ب 100 ريال سعودي. أيضًا سعر تذكرة دخول نهاية الأسبوع شاملة الضريبة 150 ريال سعودي.

تذكرة بوليفارد وورلد دخول أيام الأسبوع 100 ريال سعودي تذكرة بوليفارد وورلد دخول نهاية الأسبوع 150 ريال سعودي

والجدير بالعلم أن التذاكر مستثنى منها فئات محددة وفق تعليمات الدخول للبوليفارد نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا الدخول مجاني لمن هم دون 12 سنة.

كذلك فإن الدخول شامل بوليفارد رياض سيتي .

. في النهاية يسمح بدخول ذوي الإعاقة مجانُا، مع الالتزام بشرط إبراز البطاقة الأصلية للمطابقة.

فعاليات بوليفارد وورلد موسم الرياض Riyadh Season 2022 “فوق الخيال”

بالإضافة لما سبق ذكره فإن منطقة بوليفارد وورلد سيتي هي إحدى مناطق الترفيه البالغ عددها 15 من موسم الرياض 2022، وكما ذكرنا سابقًا أنها تضم عشر دول من حول العالم بثقافتها المتنوعة في مكان واحد، ليقضي فيها الزائر بعد حجز تذاكر البوليفارد أوقات مميزة ويستمتع بتجربة مثيرة فوق الخيال نذكرها التالي:

أولًا سيستمتع الزائر بالتعرف على ثقافات مختلفة من 10 دول هي الولايات المتحدة الأمريكية، دولة اليابان، دولة اليونان، المغرب، المكسيك، إسبانيا، الصين، الهند، إيطاليا، وفرنسا.

كذلك سيستمتع الزائر بزيارة أكبر بحيرة صناعية في العالم، التي يستطيع الزائر من خلالها التنقل بالقوارب من مدينة إلى أخرى عبر 11 محطة.

بالإضافة إلى ذلك تضم منطقة بوليفارد الرياض أكبر مسرح كروي بالعالم، يستمتع الزائر فيه بعروض مسرحية مثيرة ومتنوعة.

كما يوجد لعشاق الإثارة والحماس مدينة ألعاب ترفيهية بها مجموعة من الألعاب النارية المثيرة.

أيضًا يستمتع زوار بوليفارد وورلد بتذوق أشهى المأكولات العالمية بالمطاعم في كل منطقة على أنغام الموسيقى التي تعبر عن ثقافة كل دولة.

بتذوق أشهى المأكولات العالمية بالمطاعم في كل منطقة على أنغام الموسيقى التي تعبر عن ثقافة كل دولة. كذلك يستمتع الزوار بشراء المنتجات والهدايا التذاكرية من كل منطقة في البوليفارد من المنتجات التي تعبر عن بلدها.

في النهاية وعلى أنغام الموسيقي سيستمتع الزوار بقضاء أوقات في سماع موسيقي ومشاهدة العروض الشهير من كل دولة.

مناطق ترفيه فوق الخيال بوليفارد رياض سيتي 2022

كذلك تضم فعاليات بوليفارد رياض سيتي أكبر مدن ترفيهية للأطفال وللكبار حول العالم حققت بالفعل شعار موسم الرياض 2022 ” فوق الخيال” نذكر منها:

أولًا مدينة سوبر هيرو.

أيضًا مدينة الكوميك والأبطال الخارقين.

كذلك مدينة الأنمي الياباني.

مدينة FUN ZONE.

كما يضم مجموعة مسرحية كبرى عربية وسعودية.

أيضًا يضم حفلات غنائية متنوعة.

في النهاية التلفريك المميز الذي يمكن الذائر من التنقل بشكل ترفيهي بين مناطق موسم الرياض 2022.

ما هي مواعيد عمل البوليفارد الرياض سيتي 2022 موسم الرياض

في سياق متصل أعلنت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية بقيادة معالي المستشار تركي آل شيخ، عن مواعيد العمل اليومية للبوليفارد وورلد للبدء وانتهاء بعد حجز تذاكر البوليفارد كالتالي:

يبدأ البوليفارد باستقبال الزوار يوميًا من الساعة الثالثة مساءً.

كذلك ينتهي موعد العمل يوميًا في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

رسميًا الدخول مجاني 21-22 نوفمبر 2022 لفوز الأخضر السعودي في مونديال قطر كأس العالم 2022

بالإضافة لما سلف ذكره صدر قرار ملكي رسمي أمس من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بأن اليوم الأربعاء الموافق 23 نوفمبر 2022 الموافق 28 ربيع الآخر 1444 إجازة رسمية لجميع موظفين المملكة بكافة قطاعاتها، احتفالًا بفوز المنتخب السعودي على منتخب الأرجنتين أمس في أولى مباراياته في كأس العالم FIFA قطر 2022.

وبناء على ما سبق ذكره أعلنت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية فتح أبواب بوليفارد وورلد لجميع الزوار يومي 21 – 22 نوفمبر 2022 مجانًا احتفالًا بالأخضر السعودي، ولمن قام بحجز تذاكر البوليفارد مسبقًا بمقابل مادي سيتم رد المبلغ له على حسابه الرسمي مرة أخرى.

كيف أتابع مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022 في بوليفارد وورلد رياض سيتي

كذلك وجب التنويه بإمكانية الاستمتاع بمشاهدة المبارايات المفضلة لك في مونديال قطر 2022 كأس العالم، أثناء زيارتك للبوليفارد، فقط بعد قيامك بحجز تذاكر البوليفارد 2022 قم بالسؤال عن الأماكن المخصصة للاستمتاع بمشاهدة المبارايات في بوليفارد رياض سيتي سيتم توجيهك من قبل المسؤولين حيث تم تدشين ملعب بشاشات عرض كبيرة ليستمتع الزوار بمشاهدة البث الحي للمباريات وتشجيع فريقهم المفضل في كأس العالم FIFA قطر 2022.

مستجدات حجز تذاكر البوليفارد 2022 اليوم Boulevard Riyadh City

أعلن منذ قليل الحساب الإلكتروني الرسمي عن نفاذ كمية تذاكر حجز البوليفارد رياض سيتي، ولراغبي الحضور عليهم انتظار الأيام المقبلة، والجدير بالعلم أن فعالية البوليفارد تشهد هذا العام إقبال شديد من قبل الزوار لتنوع الأنشطة الترفيهية التي تجذب الكبار قبل الصغار بالفعالية.

رابط حجز تذاكر عطلة أتلانتس على الجليد

في سياق متصل بما سبق ذكره استمرار الاستمتاع والأجواء الحماسية ببوليفارد الرياض سيتي سيبدأ العرض الخيالي أتلانتس على الجليد من يوم الخميس 15 ديسمبر 2022 وحتى يوم السبت 31 ديسمبر 2022 في تجربة مميزة من التزلج على الجليد بأزياء ساحرة وأجواء موسيقية ممتعة، وبإمكانك حضور العرض الساحر من خلال حجز تذاكر الفعالية من خلال الخطوات التالية: