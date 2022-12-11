نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط منصة سلفه تمويل حكومي سريع بلا فوائد وفقًا للشريعة الإسلامية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الجميع لمعرفة ما هي شروط منصة سلفه للحصول على التمويل، باعتبارها أفضل مصدر يمكن الحصول على قرض شخصي بدون تعقيدات، فالآن يمكن لمن يرغب في ترميم منزله أو سداد دينه أو لأي سببًا آخر الحصول على تمويل بفترات سداد رائعة، بتسهيلات في الطلب وسرعة في الخطوات من خلال منصة سلفة، وإذا كنت ترغب في معرفة تفاصيل أكثر عن الشروط، وكيفية الطلب، وما هي المزايا التي يمكن الحصول عليها في تمويل سلفة تابع معنا السطور القادمة وستحصل على كل شيء.

شروط برنامج سلفه

برنامج سلفة للتمويل يأتي بمزايا رائعة أهمها أن التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة لتقديم تسهيلات ميسرة ومجدولة، بالإضافة إلى أفضل هامش ربح تنافسي، والأهم أن الإيداع يكون سريعًا جدًا، ومن أجل الحصول على التمويل يجب استيفاء شروط برنامج سلفة والتي تتمثل في الآتي:-

ضرورة أن يكون المتقدم سعودي.

ألا يقل عمر المتقدم عن 23 عامًا، ولا يزيد عن 60 عامًا.

ضرورة أن يكون المتقدم مكتمل الأهلية.

ضرورة أن يكون المتقدم على رأس عمل في القطاع الحكومي لفترة لا تقل عن 3 أشهر، أما إذا كان يعمل في القطاع الخاص ألا تقل فترة العمل عن 6 أشهر.

ألا يقل الراتب الشهري عن 5000 ريال.

سلفة حكومية بلا فوائد

منصة سلفة أول منصة سعودية حاصلة على تصريح من البنك المركزي السعودية رقم 63/ أ ش / 202203، تقوم بأعمال التمويل للمواطنين السعوديين، تستعين في إتمام معاملاتها باستخدام التقنية المالية بأدوات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك لغة تعلم الآلة لتسعير الائتمان، وعملية التمويل.

تعتبر فرصة حقيقية للعملاء على تحقيق الاستقلال المال، وحل مشاكل تعثرهم المالي، وأيضًا سد التطلعات الشخصية، حازت على إعجاب الجميع بفضل سرعة اتخاذ القرارات بصرف التمويل سريعًا للمتقدمين مما يجعلها فرصة لهم بدلًا من طلب المساعدة، بالإضافة لسرعة الحصول على المعلومات المالية بشكل متقن وسريع لتسهيل كافة التعاملات المالية، وذلك بالطبع بعد استيفاء شروط تمويل سلفة.

سلفه عن طريق نفاذ

بعد استيفاء شروط سلفه للتمويل، تأتي خطوات إنشاء حساب لطلب التمويل بكل سهولة، والتي تتم عن طريق إتباع هذه الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لــــــ منصة سلفه.

الضغط على تسجيل جديد.

إضافة رقم الجوال.

إدخال البريد الالكتروني.

إدخال كلمة المرور.

الإقرار بصحة المعلومات المدخلة.

القبول بالشروط والأحكام.

ثم الضغط على استكمال التسجيل.

سيتم إرسال رسالة تحقق على البريد الالكتروني تأكيد على صحة المعلومات المدخلة لإتمام عملية التسجيل.

الآن يمكن التقدم للحصول على التمويل عن طريق الضغط على (طلب التمويل الآن).

سيتوجب تأكيد الهوية، ثم إدخال البيانات الشخصية، إيضاح معلومات العمل، بيانات القبول.

إدخال رقم الهوية ثم الضغط على التالي.

تحديد مبلغ التمويل المطلوب ثم اختيار فترة السداد.

تسجيل كافة البيانات المطلوبة ورفع الوثائق التي تثبت صحة معلومات المتقدم.

ثم تأكيد الطلب.

منصة سلفة استعلام

أتاحت منصة سلفة استعلام عن التمويلات المتاحة بنسبة المعدل السنوي الشهري، بالإضافة لمبلغ القسط الشهري، علمًا بأن مبلغ التمويل يتراوح من 3000 – 5000 ريال، ويمكن أن يبدأ الطلب من 1000 ريال ولكن يجب ألا يزيد عن 5000 ريال لأنه أيضًا ضمن شروط سلفه للتمويل: