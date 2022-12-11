نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تفويض قيادة المركبة في السعودية 2023، بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تفويض قيادة المركبة في السعودية 2023 بالخطوات، تم تحديد شروط السماح بتشغيل المركبة 2023، من قبل الهيئة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة في هذا الشأن، حيث يمكن لجميع مالكي المركبات في المملكة العربية السعودية إصدار التفويضات وإلغائها من خلال منصة أبشر،وذلك كله من ضمن مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة العامة للمرور بالمملكة وهي: استعلام عن مكان ووقت مخالفات المرور2023 ، حجز موعد المرور بالسعودية 2023، نقل ملكية السيارة عن طريق ابشر2023، تجديد لوحة السيارة في السعودية2023، تجديد رخصة القيادة في السعودية للأجانب والمقيمين،

التفويض بقيادة مركبة في المملكة العربية السعودية 2023



يتعين على جميع مالكي السيارات في المملكة العربية السعودية إصدار تصريح إلكتروني للسماح للآخرين بقيادة سياراتهم أو مركباتهم دون تعريضهم لمشاكل قانونية، تهدف الشهادة إلى الحد من السرقة والاستخدام غير المشروع للمركبات داخل أراضي المملكة، ويمكن إصدار تصاريح قيادة المركبات من خلال بوابة أبشر الإلكترونية على الإنترنت.

شروط تفويض قيادة المركبة 2023

يجب على مالك المركبة والمرخص له بقيادتها استيفاء عدد من الشروط حتى تتم الموافقة على إصدار تصريح القيادة عبر منصة أبشر 2023. حيث يشترط لاستصدار تفويض قيادة سيارة في المملكة العربية السعودية، استيفاء شروط تفويض قيادة سيارة داخل المملكة 2023، وهي كما يلي:

يمكن للمستفيدين إضافة تفويض حقيقي واحد فقط لكل مركبة. رخصة قيادة المركبة سارية المفعول ولا يوجد بلاغات عنها. وجود تأمين ساري المفعول للمركبة. يحق للمستخدمين المفوضين القيادة داخل حدود المملكة فقط. يتم إصدار شهادات التفويض الفعلية داخل المملكة للمركبات التي تندرج تحت فئة رخص القيادة الخاصة. لديك رخصة قيادة مستمرة وصالحة. لا يمكن للمقيمين إضافة مستخدمين حقيقيين بخلاف المركبات إذا لم يكن المستخدم المفوض له مواطنًا. يمكن للمواطنين إضافة تفويض لمواطن آخر أو الكفيل. وجود حساب أبشر للمفوض والمفوض له.

شروط التفويض الخارجي لقيادة سيارة 2023

تحتوي القائمة التالية على شروط التفويضات الخارجية لتشغيل مركبة بتاريخ 2023، وهي كالاتي:

يمكن إضافة تفويض قيادة واحد فقط لكل مركبة.

صلاحية التأمين على المركبات وصلاحية الترخيص، حيث لا توجد أي بلاغات مسجلة.

توفير رخصة قيادة سارية المفعول من شخص مخول بالقيادة.

يكون التفويض من مواطن سعودي إلى مواطن آخر أو من مواطن لمن يكفله.

يشترط أن الكفيل المقيم ليس لديه تأشيرة خروج نهائي للكفيل لإصدار تفويض لقيادة السيارة في بلد أجنبي.

يمكن الحصول على تفويض المقيمين المكفولين خارج المملكة إذا كان لديهم تأشيرات خروج وعودة، حيث لا تتجاوز مدة التأشيرة فترة الموافقة فقط.

عدم تسجيل أي من المخالفات المرورية من قبل مالك المركبة أو الأشخاص المرخص لهم.

وجود حساب مع أبشر لكلا طرفي التفويض.

خطوات تفويض قيادة سيارة عبر منصة أبشر الإلكترونية 2023

فيما يلي خطوات الترخيص لقيادة سيارة 2023 عبر منصة أبشر الإلكترونية وهي:

في البداية، يتم تسجيل الدخول مباشرة إلى أبشر. ثم، انقر فوق “ترخيص” ثم انقر فوق “مركبات”. بعد ذلك، اضغط على خدمة إضافة تفويض إلى السيارة. يلي ذلك، حدد نوع التفويض من القائمة المنسدلة. ثم، انقر فوق رمز المتابعة الخضراء. يلي ذلك، انقر فوق الزر “المزيد” بجوار السيارة المطلوبة. ثم، اضغط على زر الاختيار وأدخل رقم هوية الشخص المخول. بعد ذلك، حدد نوع التقويم وأدخل تاريخ ميلادك. ثم، انقر فوق إرسال وحدد تاريخ بدء الشهادة. يلي ذلك، أدخل تاريخ انتهاء التفويض وحدد نوعه. تحديد الدولة إذا كان التفويض خارجيًا. اضغط على زر إرسال عند الانتهاء.

إلغاء تفويض بقيادة مركبة من أبشر2023

يلغى المفوضون لقيادة المركبات من أبشر لعام 2023، على النحو التالي:

في البداية، اذهب مباشرة إلى أبشر .

. ثم، اكتب اسم التفويض الخاص بك وأدخل كلمة المرور الخاصة بك.

يلي ذلك، انقر فوق رمز تسجيل الدخول.

بعد ذلك، يجري التحقق اللازم للمستفيدين.

يلي ذلك، انقر فوق “ترخيص”، ثم حدد “مركبات”.

ثم، انقر فوق إلغاء مستخدم السيارة.

وأخيرا، اتبع التعليمات حتى اكتمال إلغاء التفويض.

استعلام عن تفويض مركبة في السعودية 2023

للاستعلام عن اعتماد المركبات في المملكة العربية السعودية 2023، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

في البداية، سجل الدخول مباشرة إلى أبشر .

. ثم، انقر فوق “تفويض” من القائمة اليمنى.

يلي ذلك، انقر فوق “مركبات من خدمات التفويض”.

بعد ذلك، حدد التفويض على المركبات المملوكة من علامة التبويب “الاستعلام”

وأخيرا، عرض تفاصيل تفويض السيارة.

الفرق بين تفويض قيادة خارجي وتفويض مستخدم فعلي

تقتصر تصاريح الأشخاص الذين يستخدمون المركبات فعليًا في المملكة العربية السعودية على قيادة المركبات داخل حدود المملكة فقط، في حين يُسمح للأشخاص المصرح لهم بقيادتها في الخارج بالقيادة داخل وخارج حدود المملكة العربية السعودية، حيث يمكنك قيادة سيارات شخص آخر، يمكن إجراء النوعين المذكورين أعلاه من خلال حساب مالك السيارة مع أبشر، يجب على مالكي المركبات في المملكة العربية السعودية استيفاء شروط الترخيص 2023 لتشغيل مركبة، وذلك حتى يتمكنوا من قيادة المركبة داخل المملكة أو خارجها، حسب نوع الترخيص من خلال منصة أبشر، يمكن الحصول على شهادات داخلية أو داخلية وخارجية للمستخدمين الحقيقيين ، ويمكن لمالكي السيارات إلغاء جميع التفويضات عبر نفس المنصة الإلكترونية.